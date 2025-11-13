Регистрацию домашних животных перевели в онлайн в Подмосковье

Сервис доступен на региональном портале государственных услуг.

«Сотрудник ветеринарного учреждения сверяет данные и проводит регистрацию самостоятельно. После этого владелец получит выписку из реестра домашних животных и присвоенный регистрационный номер в личном кабинете», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Регистрация домашних животных» размещена в разделе «Гражданам» — «Прочее» — «Питомцы». Перед подачей заявки необходимо авторизоваться, затем следует указать собственные данные и информацию о животном, в том числе породу, кличка и наличие прививок. После этого владелец должен загрузить фотографию питомца, а также его ветеринарный паспорт. Чтобы зарегистрировать животное, у него должен быть установлен чип.

Сервис доступен как для физических лиц, так и для юридических, а также для индивидуальных предпринимателей. Услугу оказывают в течение одного дня.