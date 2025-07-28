Регистрацию для онлайн-голосования на выборах открыли в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут 14 сентября. Об этом сообщил секретарь московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что «Единую Россию» на выборах в муниципальные Советы депутатов представят 196 кандидатов.

«Из них 75 действующих и 121 новый кандидат, в том числе 17 участников СВО, а также вдова погибшего героя. Все они готовы отстаивать интересы своих избирателей и вносить вклад в развитие местного самоуправления», — дополнил Брынцалов.

Напомним, жителям региона 14 сентября предстоит выбрать новых представителей в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодежного. В Луховицах состоятся довыборы на одно вакантное место.

Для участия в онлайн-голосовании необходима регистрация на портале через «Госуслуги». Подать заявку можно до 8 сентября.