Регистрация заявок кандидатов на предварительное голосование завершилась в Балашихе

В Балашихе завершили прием заявок от кандидатов на предварительное голосование партии «Единая Россия». Регистрация жителей в качестве избирателей на сайте PG.ER.RU будет доступна до 29 мая.

В Московской области на участие в предварительном голосовании зарегистрировались более 880 кандидатов. В Балашихе жители округа уже начали оформлять заявки для участия в электронном голосовании. Сделать это могут все граждане старше 18 лет при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов сообщил, что прием документов от кандидатов завершился 14 мая. Он также напомнил, что итоги предварительного голосования станут основой для формирования списка партии на предстоящих выборах.

«Я уже зарегистрировался на предварительное голосование как избиратель. Считаю важным лично участвовать в выборе кандидатов, поскольку именно от этого зависит, кто будет представлять интересы жителей на выборах», — отметил Геннадий Попов.

По словам руководителя фракции «Единая Россия», электронный формат позволяет сделать процедуру удобной и безопасной. Для защиты персональных данных и прозрачности голосования организаторы сформировали специальный оргкомитет.

Жительница Балашихи Асмик Бегларян также прошла регистрацию на платформе. Она считает, что участие в предварительном голосовании помогает поддержать кандидатов, которым жители действительно доверяют.

«Важно, чтобы люди сами выбирали тех, кто в дальнейшем будет представлять их интересы», — подчеркнула Асмик Бегларян.

Голосование пройдет на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая. Организаторы заявили, что система обеспечивает защиту результатов и легитимность всей процедуры.