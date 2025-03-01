Регистрация собак в Подмосковье стала обязательной с 1 марта

С марта в Подмосковье ввели обязательную регистрацию собак. Теперь владельцев незарегистрированных питомцев могут оштрафовать на сумму от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей. В Минсельхозе Московской области уточнили, что при первом нарушении выносится предупреждение, при повторном — штраф.

«Главная задача — воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе, обязательна, остальных животных — по желанию. Пройти процедуру необходимо в течение 14 дней после достижения питомцем трехмесячного возраста», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регистрация подтверждает право собственности на животное и помогает найти его в случае потери. Каждому питомцу присваивается уникальный номер, который вносится в региональную базу данных. Проверять регистрацию будут сотрудники ведомства с помощью специальных сканеров.

«Регистрацию домашних животных проводят только специалисты государственных учреждений ветеринарии Московской области при личном посещении владельца совместно с питомцем. Заявление на регистрацию можно подать онлайн через региональный портал госуслуг либо при личном посещении клиники», — добавил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Чипирование можно сделать в любой ветеринарной клинике, в государственных стоимость процедуры составляет 352,40 рубля. После регистрации данные о питомце появятся в Реестре домашних животных. Напомним, весной в парках Подмосковья пройдут выездные акции по регистрации, чипированию и бесплатной вакцинации животных от бешенства. О локациях и датах проведения можно будет узнать в Telegram-канале.