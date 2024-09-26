Регистрация на забег «Народный трейл» началась в Подмосковье

На территории Истринской сыроварни в Подмосковье пройдет «Народный трейл» 4 ноября. Спортивное мероприятие приурочат ко Дню народного единства. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что цель забега — развитие спортивного туризма, популяризация здорового образа жизни и повышение ответственности за окружающую среду. Мероприятие проводится второй год подряд.

Участники могут выбрать дистанции на 5, 10 и 20 километров, также предусмотрены детские забеги на километр или 500 метров. На дистанции «Фермерский пятак» будут горные препятствия и ров, на «Дружной десятке» — препятствия и дегустация сыров с глинтвейном, а «Урожайная двадцатка» пройдет вдоль реки Малая Истра с дегустацией сыра.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

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