Регистрация на всероссийский забег «Лыжня России» началась в Химках

Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и получить медицинский допуск.

Медицинская комиссия для допуска к участию будет работать с 9 по 13 февраля по адресу: Москва, улица Кулакова, д. ом 20, корпус 1. Расписание приема: понедельник и среда с 9:00 до 18:00, вторник и четверг с 11:00 до 20:00, пятница с 11:00 до 18:00.

Помимо основного забега, участников ждет костюмированный старт на дистанции чуть более километра. Этот этап позволит проявить креативность — авторы самых ярких и оригинальных нарядов получат специальные призы.

В этом году волонтерами на «Лыжне России» станут дети из Добрых домов Московской области.