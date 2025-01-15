Регистрация на участие в массовой лыжной гонке продлится в Истре до 6 февраля

Стартовала регистрация на открытую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2025». Желающие выступить за Истру пройдут комиссию для получения стартового номера. Заявки принимают через приложение «Госуслуги» до 6 февраля.

Участники, выступающие за Истру и желающие быть частью основной делегации, должны пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Также с перечисленными документами необходимо пройти комиссию для получения стартового номера и для бронирования места в транспорте, который отправится на соревнование.

Комиссию можно пройти в Спортивном комплексе «Арена-Истра» на Спортивной улице, дом № 1, в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Глебовец» на улице Октябрьская, дом № 71А, и в Спортивном комплексе «Гучково» на улице Войкова, дом № 17.

Напомним, гонка «Лыжня России-2025» состоится 8 февраля в Химках на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Участники преодолеют дистанцию в 10 километров. Присоединиться к гонке могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участия нужно предоставить: медицинскую справку о состоянии здоровья, паспорт, полис обязательного медицинского страхования и оригинал полиса от несчастных случаев.