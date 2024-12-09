Регистрация на турнир по уличному хоккею началась в Подмосковье

Регистрация на традиционный турнир по понд-хоккею открылась в Подмосковье. Спортивное мероприятие состоится 15 февраля 2025 года в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку на участие можно на сайте турнира. Команды будут соревноваться в трех дивизионах: профессиональном, любительском и медийном. Впервые в турнире примут участие сборные крупнейших спортивных СМИ, а также легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ.

Любители могут участвовать в турнире с 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а в команде может быть не более семи человек. Для победителей в профессиональном дивизионе предусмотрен призовой фонд.

Для тех, кто хочет участвовать, но не собрал команду, предусмотрена возможность найти коллектив через официальную страницу турнира в VK, где также будут публиковаться актуальные новости. Основные игры состоятся на стадионе «Криогенмаш», а финалы — на озере Бабошкино.

Напомним, соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».