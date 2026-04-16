Регистрация на предварительное голосование в Зарайске продлится до 30 апреля

В Зарайске, как и по всей Московской области, продолжается регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Жители округа позже выберут, кто представит партию на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.

От Зарайска в процедуре участвуют Станислав Шруб и Никита Чаплин. Ключевые даты предварительного голосования: выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, регистрация избирателей через «Госуслуги» пройдет с 20 апреля по 29 мая, электронное голосование на сайте состоится с 25 по 31 мая.

«Я живу в Зарайске, работаю здесь и вижу каждую проблему изнутри. За последние пять лет отремонтировали больше полутора сотен домов, заасфальтировали десятки километров дорог, сделали уютными парки и скверы. Но останавливаться рано. Хочу, чтобы мой опыт и знание принесли еще больше пользы», — обратился к землякам Станислав Шруб.

Для новых кандидатов партия запустила образовательный проект «ПолитСтарт» с лекциями и наставниками. Окончательные списки тех, кто представит «Единую Россию» на выборах, определят по итогам электронного голосования. По прогнозам, депутатский корпус Подмосковья может обновиться примерно на треть.