Регистрация на предварительное голосование «Единой России» началась в Химках

С 21 апреля в Химках стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители старше 18 лет уже могут подать заявку на сайте.

Регистрация продлится до 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. Именно жителям предстоит определить, кто будет представлять партию на выборах в сентябре — в Государственную думу, Московскую областную думу и местные советы.

Заявки на участие подали уже более 120 кандидатов из Химок. Всего по Подмосковью — более 700. Среди кандидатов много новых лиц: около 75 процентов впервые пробуют себя в политике. В числе участников — представители бизнеса и промышленных предприятий, медики, педагоги, социальные работники, а также военнослужащие и ветераны специальной военной операции. Почти половина кандидатов — женщины, каждый четвертый моложе 35 лет.

«Предварительное голосование — это прямой диалог с жителями. Каждый зарегистрированный участник вносит вклад в формирование сильной команды, которая будет работать на благо Химок и всего Подмосковья. Благодарю всех за активность и доверие», — подчеркнул депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Процедура проходит с соблюдением всех требований безопасности с подтверждением через «Госуслуги», что защищает персональные данные и обеспечивает прозрачность. В Подмосковье за ходом процедуры следит организационный комитет под руководством Игоря Брынцалова. Принять участие может каждый житель Химок.