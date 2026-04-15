Регистрация на праймериз «Единой России» в Воскресенске завершится 30 апреля

Жители округа продолжают подавать заявки для участия в предварительном голосовании. Победители представят партию на выборах в Государственную думу и Московскую областную Думу в сентябре.

За месяц от всего Подмосковья заявились около 650 человек. Почти половина из них — женщины, четверть — молодежь до 35 лет, более половины — работники школ, больниц и социальных служб. Среди кандидатов также есть представители бизнеса, 45 ветеранов и участников специальной военной операции.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин отметил, что цель партии — дать шанс активным людям с разным опытом включиться в работу на благо региона и страны. Важно, чтобы в политике были реальные люди с реальными делами, которые знают проблемы жителей и готовы их решать. Именно таких кандидатов в «Единой России» хотят видеть на предстоящих выборах.

Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате через портал «Госуслуги». Подача заявлений на участие продолжается. Вся информация размещена на сайте.