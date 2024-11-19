Регистрация на лыжную серию Topski Family открылась в Подмосковье

Первый этап лыжной серии Topski Family — турнира для всей семьи, проходящего под патронатом олимпийского призера Александра Панжинского, стартует в Одинцове 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может стать участником соревнований. Лыжные гонки будут проходить в 16 возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до десяти километров. Дополнительно пройдет семейный зачет и впервые — семейная эстафета на три этапа по 600 метров: папы стартуют первыми, следом мамы, а дети финишируют.

Для организаций проведут корпоративную эстафету на 4 этапа по 600 метров. Важное условие — участие хотя бы одной женщины.

Турнир начнется с разминки с Панжинским и шествия барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут малыши. Каждый лыжник на финише получит памятную медаль, горячие напитки и украшение на елку, а победители — кубки и призы от спонсоров. Помимо этого, участников ждет развлекательная программа и лотерея. Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке.