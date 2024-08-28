Регистрация на «Лопасненский забег» стартовала в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Традиционный праздник спорта пройдет в Чехове 7 сентября. В округе стартовала регистрация на «Лопасненский забег».

В этом году «Лопасненский забег» приурочили к празднованию 70-летия города Чехова. Участники должны будут преодолеть дистанции в 300, 600 и 5000 метров в зависимости от возраста.

Победителей и призеров наградят памятными статуэтками и сертификатами от магазина «Спортмастер» суммой от трех до пяти тысяч рублей. Также каждый участник получит на старте памятную футболку «Чехов 70 лет — Лопасненский забег» и медаль на финише.

Местом старта выбрали Советскую площадь, у памятника «Танк Т-34».

Для участия нужно подать заявку на электронную почту: sport_gromova@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и пола до 4 сентября.

С собой на забег необходимо принести документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск от врача.

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