Регистрация на конкурс проектов «Бюджет для граждан» началась в Подмосковье

В Подмосковье началась регистрация на конкурс «Бюджет для граждан», где участникам предстоит просто и интересно рассказать о государственном бюджете. Работы можно представить в любом удобном формате — от комиксов и видео до настольных игр, инсталляций и обучающих материалов. Направить свои проекты необходимо до 2 июня на почту: ShatohinaLA@mosreg.ru с приложением электронной версии подписанной заявки.

Как сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области, конкурс проводится каждый год, чтобы вовлечь жителей в образовательные проекты на тему экономики и бюджета, обменяться новыми идеями и найти лучшие способы объяснять сложные вещи простым языком. В этом году он пройдет по 17 номинациям. Принять участие могут как дети младше 15 лет, так и взрослые, а также организации и СМИ.

После окончания приема заявок организаторы проверят все проекты на соответствие требованиям. Если потребуется доработка, участникам сообщат об этом по электронной почте, и у них будет время внести исправления до 13 июня. Если участник не пришлет обновленную версию проекта, его дисквалифицируют.

Работы будут оценивать по балльной системе. Жюри учтут оригинальность, доступность подачи и возможность применить идею на практике. Победители регионального этапа получат шанс выступить на всероссийском конкурсе в Финансовом университете при правительстве России.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.