Регистрация на форум о производительности труда открылась в Подмосковье

Участников региональных этапов конкурса «Лучшие практики наставничества» приглашают на форум «Производительность труда и наставничество», который пройдет 28 ноября на базе Мастерской управления «Сенеж» в Московской области. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Более 40 экспертов из разных отраслей, таких как сырьевая и обрабатывающая промышленность, строительная сфера и индустрия гостеприимства, поделятся передовыми подходами к наставничеству.

«Наставничество — важный элемент культуры непрерывных улучшений, которую прививаем на предприятиях национального проекта „Производительность труда“, поэтому на протяжении шести лет мы проводили конкурс „Лучшие практики наставничества“. Он охватил более двух тысяч компаний», — уточнил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Форум соберет около 700 представителей бизнеса. Регистрация на мероприятие открыта до 25 ноября на сайте. На встрече также подведут итоги федерального этапа конкурса, определив 15 победителей в пяти номинациях, таких как «Прорывные технологии повышения производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».