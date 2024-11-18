Регистрация на форум «Мой бизнес» началась в Подмосковье

С 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», организованный Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также центром «Мой бизнес». Программа включает деловые мероприятия и выставку-ярмарку с участием подмосковных предпринимателей.

«Ставшие уже традиционными форумы „Мой бизнес. 100% Подмосковье“ проводятся с целью поддержки и продвижения региональных брендов. Выставка-ярмарка представляет собой многофункциональную площадку, где предприниматели из реестра „100% Подмосковье“ могут презентовать свою продукцию, демонстрировать ее посетителям и организовывать для них интерактивные мероприятия», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Форум пройдет на территории Хлебозавода № 9. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Выставка-ярмарка состоится в ТЦ «Авиапарк» 30 ноября и 1 декабря, где около 40 компаний представят товары для дома, экопродукты, украшения и многое другое. Гостей ждут конкурсы и мастер-классы. Регистрация на это событие доступна на сайте.