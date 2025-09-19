Регистрация на детские забеги «ОдинцовоRUN» начнется 20 сентября

Прием заявок на детские забеги кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» начнется 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это будет финальное событие сезона Суперлиги Подмосковья-2025, которое пройдет 18 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Для детей подготовили две дистанции: 300 метров для малышей от четырех до восьми лет и 600 метров для ребят от семи до 11 лет. Количество мест для участников ограничено.

​Зарегистрировать ребенка можно будет по ссылке на странице бегового события. Подтверждение и стартовый номер придут на электронную почту.

Спортсмены старше 12 лет также могут участвовать. Для новичков подготовили дистанцию в три километра, а опытные бегуны могут выбрать пять, 10 или 21,1 километра. Напомним, промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта «Суперлига Подмосковья».

Проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках государственной программы «Спорт России».