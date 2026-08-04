Регистрация кандидатов в Госдуму завершилась в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершена регистрация кандидатов на выборы депутатов Государственной думы. Избирательная кампания по 119-му Дмитровскому одномандатному избирательному округу, в состав которого входит муниципалитет, перешла к следующему этапу.

После окончания регистрационных процедур к участию в выборах допущены Денис Кравченко от партии «Единая Россия», Ольга Андреева от партии «Справедливая Россия — За правду», Даниил Жабин от ЛДПР, Майя Завьялова от партии «Яблоко», Наталья Поцелуева от партии «Новые люди», Александр Романов от КПРФ, Павел Хоба от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и Владислав Чуваков от Российской экологической партии «Зеленые».

«Как подчеркнул Президент Владимир Путин, выборы должны пройти строго по закону, а результаты — быть защищены от любого внешнего вмешательства. Трехдневное голосование уже зарекомендовало себя как удобный формат, и наша задача — обеспечить открытость и прозрачность каждого этапа» — отметила член Штаба общественного наблюдения в Солнечногорске Олеся Тыщенко.

Жителям округа напомнили, что голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Одновременно на территории муниципалитета состоятся выборы депутатов Московской областной думы. Солнечногорск входит в избирательный округ № 8. Штабы общественного наблюдения продолжают сопровождать избирательную кампанию на всех ее этапах. После завершения регистрации кандидатов особое внимание уделяется подготовке к голосованию, взаимодействию с участниками избирательного процесса и общественному контролю за соблюдением избирательного законодательства. Это способствует проведению выборов открыто, прозрачно и в полном соответствии с установленными процедурами.