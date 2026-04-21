Регистрация избирателей на праймериз «Единой России» началась в Зарайске

С 20 апреля на официальном сайте стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России». Процедура проходит с верификацией через портал «Госуслуги», что гарантирует защиту персональных данных и прозрачность итогов.

Принять участие могут жители Зарайска и всего Подмосковья старше 18 лет. Регистрация продлится до 29 мая, а само электронное голосование состоится с 25 по 31 мая. В ходе партийной процедуры зарайцам предстоит выбрать, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальные советы депутатов.

Конкуренция высокая: на сегодня документы на участие в предварительном голосовании подали более 700 кандидатов, конкурс в среднем составляет шесть человек на место. Около 75% из них — новые в политике лица, поэтому депутатский корпус Подмосковья может обновиться примерно на треть.

«Предварительное голосование — это возможность для каждого зарайца напрямую повлиять на то, кто будет представлять наши интересы в органах власти. Партия доверяет людям право самим выбирать достойных кандидатов. Я призываю всех жителей округа зарегистрироваться на портале „Госуслуг“ и с 25 по 31 мая отдать свой голос за тех, кто реально работает на благо Зарайска», — подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко.

Одной из первых в Зарайске зарегистрировалась местная жительница Екатерина Суматохина. Она уверена: участие в голосовании — долг каждого гражданина.

«Я всегда интересуюсь, что происходит в городе, но раньше не знала, как можно повлиять на списки кандидатов. А тут все просто: зашла на „Госуслуги“, подтвердила личность — и зарегистрирована. С 25 мая зайду на сайт и выберу тех, кому доверяю», — рассказала Екатерина Суматохина.

Для обеспечения прозрачности процедуры в Московской области создан оргкомитет под руководством секретаря подмосковного отделения «Единой России», спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова. В его состав вошли представители образования, здравоохранения, культуры, общественники, предприниматели, ветераны специальной военной операции и средств массовой информации. Тайна голосования и защита данных гарантированы.