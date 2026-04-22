Регистрация избирателей для предварительного голосования началась в Коломне
В рамках электронного предварительного голосования «Единой России» стартовала регистрация избирателей. Представлять партию на будущих выборах в городском округе Коломна выразили желание уже более 120 жителей.
Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние жители региона. Для регистрации необходимо перейти на сайт PG.ER.RU с любого устройства, компьютера или телефона, нажать кнопку «Хочу проголосовать», авторизоваться через портал «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. Далее нужно проверить актуальность адреса регистрации — при смене места жительства данные потребуется обновить. Такая система авторизации обеспечивает безопасность голосования и исключает возможность накруток.
Одними из первых регистрироваться в качестве избирателей начали жители Коломны.
«Хочу принять участие в предварительном голосовании партии „Единая Россия“. Интересно, что это единственная партия, которая предоставляет такую возможность. Сейчас планирую зарегистрироваться как избиратель, и мне как жителю нашего города, конечно, интересно принять в этом участие. Мы уже даже с друзьями обсуждали этот вопрос. И я думаю, что я буду первым из них, кто зарегистрируется», — поделился житель Коломны Дмитрий Проскуряков.
Регистрация избирателей на портале «Госуслуги» продлится с 20 апреля по 29 мая, а само электронное голосование по выбору кандидатов пройдет с 25 по 31 мая — также через «Госуслуги».
В этом году в подмосковных общественных приемных «Единой России» отмечают высокую конкуренцию среди претендентов — в среднем шесть человек на место. Победители предварительного отбора примут участие в выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Желание представлять партию на будущих выборах в городском округе Коломна выразили уже более 120 жителей: это действующие депутаты, представители бизнеса и начинающие политики.
В целом по Московской области в предварительном голосовании намерены участвовать свыше 700 человек, причем 75% кандидатов — новые лица, ранее не участвовавшие в выборах. Если для регистрации будущим избирателям понадобиться помощь, они всегда могут обратиться в местную общественную приемную «Единой России», которая в Коломне расположена в здании МФЦ на улице Уманской, 20, кабинет 14.