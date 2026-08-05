Региональный урологический центр открыли в Коломне

На базе Коломенской больницы открылся региональный урологический центр. Теперь жители Коломны и еще восьми городских округов смогут получать высокотехнологичную урологическую помощь, не обращаясь в федеральные медицинские учреждения или больницы других регионов.

Центр оснащен современным оборудованием, а его специалисты выполняют широкий спектр операций, в том числе и те, которые проводят малоинвазивным путем. Планируется выполнение более 2 тысяч операций в год

«Команда урологов на сегодняшний день у нас достаточно сильная, во главе с нашим заведующим Иваном Собенниковым. Здесь, конечно, будут получать квалифицированную высокотехнологическую медицинскую помощь не только жители нашего города. Центр рассчитан на соседние округа — это Серебряные Пруды, Кашира, Зарайск, Луховицы, Егорьевск, Шатура, ну, и другие территории», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Создание центра стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сегодня в регионе медицине уделяют особое внимание, и модернизация больниц и поликлиник — одно из условий новых, передовых возможностей оказания помощи пациентам.