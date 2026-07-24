Региональный урологический центр открыли в больнице в Коломне
В Коломенской больнице открылся региональный урологический центр малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи. Новый медицинский комплекс позволит жителям Подмосковья получать современное специализированное лечение с применением передовых технологий и щадящих хирургических методик.
Развитие сети профильных центров остается одним из приоритетов областной системы здравоохранения.
«Новый урологический центр позволит повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей девяти городских округов Подмосковья. Планируется, что ежегодно здесь будут выполнять более 1,5 тысячи операций, в том числе высокотехнологичных», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Центр будет принимать пациентов из Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Луховиц, Ступина, Серебряных Прудов и Шатуры.
Помощь смогут получать пациенты с мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, опухолями мочеполовой системы и прочими патологиями. Основную часть операций будут проводить малоинвазивными способами, что позволит сократить период восстановления.
«Для пациентов это возможность получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю „урология“ с использованием современных методов, в том числе разработанных и запатентованных специалистами центра. Для специалистов — возможность внедрять в практику национальные и международные клинические рекомендации, стандарты и протоколы оказания помощи по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с урологическими заболеваниями», — заметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.
Лечить в центре будут бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Направление на госпитализацию можно получить у уролога в поликлинике.