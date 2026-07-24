Региональный урологический центр открыли в больнице в Коломне

В Коломенской больнице открылся региональный урологический центр малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи. Новый медицинский комплекс позволит жителям Подмосковья получать современное специализированное лечение с применением передовых технологий и щадящих хирургических методик.

Развитие сети профильных центров остается одним из приоритетов областной системы здравоохранения.

«Новый урологический центр позволит повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей девяти городских округов Подмосковья. Планируется, что ежегодно здесь будут выполнять более 1,5 тысячи операций, в том числе высокотехнологичных», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Центр будет принимать пациентов из Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Луховиц, Ступина, Серебряных Прудов и Шатуры.