Региональный турнир по быстрым шахматам прошел в Воскресенске

В Воскресенском шахматном клубе состоялся традиционный турнир, посвященный ноябрьским праздникам. На старт вышли 44 шахматиста в возрасте от семи до 85 лет из Воскресенска, Коломны, Раменского и Белоозерского.

Соревнования проходили по правилам быстрых шахмат с контролем времени 10 минут на партию плюс две секунды на ход, и состояли из семи туров.

С самого начала турнира вперед вырвалась молодежь из Воскресенска, которая в итоге заняла весь пьедестал почета. Победителем стал Федор Файкин, набравший шесть очков из семи возможных. Второе место завоевал Лев Эрлих, а третье — Максим Ефимов с результатом 5,5 очков из семи.

Лучшей среди девушек стала Анастасия Зинякова из города Белоозерский. Среди младших школьников 2015 года рождения и моложе победу одержал наш гость из Раменского Сергей Филичкин.

Осенне-зимний шахматный сезон только начинается, и впереди запланировано еще множество турниров по различным шахматным дисциплинам. Участники и зрители с нетерпением ждут новых встреч и захватывающих партий.

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