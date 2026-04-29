Региональный центр сосудистой хирургии откроют в Одинцове к концу весны

Реконструкция стационара подразделения Одинцовской областной больницы в селе Перхушкове подходит к финальному этапу. После завершения работ в здании откроется региональный центр сосудистой хирургии — его планируют запустить в 2026 году.

Будущий сосудистый центр сможет принять 163 пациента одновременно — именно столько койко‑мест предусмотрено проектом. В составе медучреждения будут работать разнообразные профильные отделения: нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно‑сосудистой хирургии.

Сейчас на площадке специалисты выполняют пусконаладочный работы лифтового оборудования и монтируют системы вентиляции. Дополнительно устанавливают буронабивные сваи — эта технология позволяет существенно усилить фундамент и повысить надежность всей конструкции здания.

Внутри самого стационара отделочные работы продвигаются поэтапно по этажам. На третьем, четвертом и пятом этажах они уже практически завершены. На втором этаже мастера укладывают плитку и линолеум, а также монтируют межкомнатные двери. На первом этаже близится к концу укладка керамогранитной плитки.