Региональный центр компетенций Подмосковья успешно прошел сертификацию

Для оценки работы подмосковного РЦК эксперты использовали десять критериев. Среди прочего они оценили количество предприятий-участников федерального проекта, которые воспользовались услугами РЦК, число обученных сотрудников таких компаний, организацию обучения, своевременность реализации мероприятий для повышения производительности труда. Эксперты проанализировали уже завершенные проекты, а также те, что находятся в стадии реализации.

По всем десяти критериям РЦК получил оценку «соответствует».

«Комиссия отметила высокое качество реализации проектов на предприятиях-участниках, а также рывок, который совершила Московская область: в 2026 году в Подмосковье участниками федерального проекта стали порядка 50 компаний», — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Московской области Денис Медведев.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, нужно подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области.