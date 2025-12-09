Региональный суд привлек застройщика из Одинцова к исполнению обязательств

Арбитражный суд Московской области обязал застройщика в течение месяца освободить участки на Садовой и демонтировать ограждение и въездные ворота. Решение стало важной победой для жителей Второго микрорайона города.

Администрация округа обратилась в суд после многочисленных обращений граждан и проверок, которые подтвердили самовольное занятие части территории и нарушение границ стройплощадки. Суд поддержал позицию местной власти: если застройщик не исполнит решение добровольно, полномочия по приведению участка в надлежащее состояние перейдут к администрации с последующим взысканием расходов с компании.

Дело сопровождалось фиксацией нарушений — фото, видео и собранными документами, на основе которых провели претензионную работу и инициировали судебное разбирательство.

Решение даст шанс вернуть стройку в правовое поле. При этом оно может быть обжаловано в установленном порядке — жители и администрация должны следить за его исполнением и собирать подтверждающие материалы.