Региональный сосудистый центр откроют в Одинцове осенью

Строительно-монтажные и отделочные работы в стационаре Одинцовской областной больницы в селе Перхушково планируют завершить в течение недели. Осенью на базе обновленного учреждения откроется региональный сосудистый центр.

Сейчас на объекте работают около 50 специалистов. Все инженерные коммуникации уже готовы, выполнена разводка медицинских газов, строители заканчивают отделку и устраняют последние замечания. После завершения работ подрядчики приступят к пусконаладке, монтажу и подключению медицинского оборудования, а также установке мебели.

Реконструкция объекта началась после подготовки проекта в 2023 году, основные работы развернулись в 2025-м. За это время специалисты выполнили большой объем сложных работ: отвели грунтовые воды и укрепили стены методом торкретирования. Внутри здания сформировали дополнительный силовой каркас из высокопрочного бетона.

Новый центр обеспечит экстренную и плановую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями непосредственно в Одинцовском округе. Сейчас людей с инфарктами и инсультами в ряде случаев направляют в больницы других муниципалитетов.

В Перхушково разместятся отделения неотложной кардиологии, неврологии и сердечно-сосудистой хирургии, три операционные и реанимационный блок на 20 мест. Всего стационар рассчитан на 170 коек.