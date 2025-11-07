Региональный семинар по инклюзивным практикам прошел в Сергиевом Посаде

В основной общеобразовательной школе № 7 в Сергиевом Посаде 6 ноября состоялся региональный методический семинар «Единое образовательное пространство как территория возможностей сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (нарушениями интеллекта)». Около 50 педагогов из 52 учреждений инклюзивного и коррекционного образования Подмосковья, специалисты Корпоративного университета развития образования обсудили особенности организации учебно-воспитательного процесса.

Открыл семинар небольшой концертный номер в исполнении воспитанников школы, который продемонстрировал достижения совместной работы учителей и школьников.

Кроме того, прошли мастер-классы по использованию цифровых платформ, инновационным подходам к корректировке различных нарушений, особенностям психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта.

Отметим, по данным Минпросвещения России, в 2024/25 учебном году в российских школах обучалось детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, на 5% больше, чем годом ранее.