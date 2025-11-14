Региональный проект «Поющее Подмосковье» начался в Чехове

В каждой группе — от 20 участников. Они подготовили один или несколько номеров. Конкурсный отбор муниципального этапа проходит в течение нескольких дней. В этот период школьники получат уникальную возможность выступить перед публикой, раскрыть творческие способности и проявить себя в искусстве.