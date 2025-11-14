Региональный проект «Поющее Подмосковье» начался в Чехове

Фото: администрация м.о. Чехов

В Чехове 12 ноября начался муниципальный этап масштабного культурно‑образовательного события — конкурс школьных хоровых коллективов. В мероприятии приняли участие 12 образовательных организаций округа.

В каждой группе — от 20 участников. Они подготовили один или несколько номеров. Конкурсный отбор муниципального этапа проходит в течение нескольких дней. В этот период школьники получат уникальную возможность выступить перед публикой, раскрыть творческие способности и проявить себя в искусстве.

Оценивать исполнение будет профессиональное жюри. Они отберут коллективы для участия в следующем, региональном этапе.

Конкурс «Поющее Подмосковье» направлен на развитие музыкального образования в округе, укрепление культурной среды и создание условий для раскрытия творческого потенциала школьников.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте