Региональный педагогический семинар прошел в Коломне

В Коломне на базе школы № 15 состоялся региональный семинар для педагогов Подмосковья «„Школа наставника“ как эффективный способ восполнения профессиональных дефицитов учителей в области наставнической деятельности». Для участников провели тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных навыков.

Особым гостем семинара стала Ирина Карпеева, методист-эксперт Корпоративного университета развития образования. Она отметила важность подобных мероприятий для повышения квалификации педагогов.

Программа семинара была разработана в интерактивном формате и включала в себя различные активности, направленные на совершенствование гибких навыков наставников. Участники работали над такими аспектами, как самопрезентация и самоанализ, критическое мышление и работа в команде, а также развивали эмоциональный интеллект и эмпатию. Кроме того, внимание уделялось тайм-менеджменту и планированию.

В управлении образования администрации городского округа Коломна подчеркнули высокий уровень организации семинара и положительные отзывы участников, которые отметили полезность и актуальность полученных знаний.

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