Региональный педагогический семинар «Первые шаги в науку» прошел в Ногинске

Региональный семинар-практикум «Первые шаги в науку» для воспитателей и учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования провели в Центре образования № 30 в Ногинске. Практические занятия прошли в экспериментальной лаборатории проекта «Точки роста».

Семинар-практикум «Первые шаги в науку» провидится с целью поделиться опытом с педагогами дошкольного образования по применению экспериментального оборудования «Точки роста» для формирования естественно-научных представлений дошкольников. Участникам семинара продемонстрировали наиболее эффективные разработки в области экспериментирования, путем оптимизации учебного пространства дошкольников, представлены разработки разноуровневых мероприятий с использованием оборудования «Relion» экспериментальной лаборатории «Точки роста». Воспитатель Ольга Маришина выступила с проектом «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста с применением цифрового оборудования центра „Точка роста“. А Анна Пантелеева представила проект „Применение современного оборудования при формировании естественно-научных представлений дошкольников через знакомство с птицами“. В работе семинара приняли участие 17 педагогов из центров образования Богородского округа.