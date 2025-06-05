Региональный конкурс профессионального мастерства прошел в Дмитрове

Во втором ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства, который прошел в Дмитрове, приняли участие студенты 2–3 курсов средних профессиональных образовательных учреждений Московской области, обучающиеся по направлению «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Конкурс собрал талантливых студенток из различных городов Подмосковья, которые соревновались в умении пошива декоративной подушки.

Организаторами мероприятия выступили директор Дмитровского техникума Ирина Александровская и генеральный директор мебельного комбината «Ладья» Игорь Макаров.

Участницам было необходимо за два часа изготовить декоративную подушку, проявив не только навыки шитья, но и творческое мышление. Члены жюри — преподаватели техникума и ведущие технологи «Ладьи» — оценивали аккуратность кроя, качество выполнения работы и скорость.

Студентки Дмитровского техникума Валерия Марандюк и Маргарита Коровникова заняли первое и третье места соответственно. Победительницы получили ценные призы от мебельного комбината «Ладья», а все участницы были награждены дипломами и памятными подарками.

«Поддержка молодых специалистов — это инвестиции в будущее нашей промышленности. Уверен, многие из этих девушек станут гордостью легкой промышленности Подмосковья», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.