Региональный конкурс на лучшего специалиста МФЦ завершился в Подмосковье 16 июня. В нем приняли участие 16 самых опытных сотрудников центра, трое из которых представят область на всероссийском этапе.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в конкурсе принимали участие сотрудники МФЦ из Дмитрова, Егорьевска, Клина, Королева, Красногорска, Краснознаменска, Мытищ, Подольска, Реутова, Рузы, Талдома и Щелкова. Они прошли собеседование, а также проверили свои знания и навыки.

В результате лучшим универсальным специалистом стал Владимир Некрылов из Королева, лучшим наставником признали Анастасию Никитину из Подольска, в лучшим специалистом СПС стала Азада Самедова из Дмитрова.

Победители представят Подмосковье на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».