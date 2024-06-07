Региональный конкурс лучших соцработников прошел в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания подвели в Подмосковье. Свыше 10 участников представят регион на федеральном уровне.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, свои лучшие практики в 14 номинациях представили более 160 участников конкурса.

«По итогам оценки были выбраны специалисты, занявшие призовые места, а 14 победителей представят свои проекты уже на федеральном этапе. Ежегодно специалисты из Подмосковья оказываются на пьедестале призеров всероссийского этапа, что несомненно является показателем лучших компетенции России», — рассказали в министерстве.

В федеральном этапе конкурса примут участие сотрудники семейных и реабилитационных центров, в том числе из «Ясенок», где лечатся участники СВО. Там их проекты оценит профессиональное жюри.

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