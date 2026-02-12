Региональный конкурс чтецов пройдет в Химках

В Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского состоится областной конкурс художественного чтения. Участниками станут дети и подростки, а зрителями смогут стать все желающие жители города.

Конкурс запланирован 14 февраля в 9:00 в микрорайоне Левобережный на улице Нахимова, дом 2. Площадкой мероприятия станет Детская школа искусств имени А. Н. Верстовского.

Конкурс направлен на поиск и поддержку одаренных исполнителей, развитие навыков сценической речи и повышение общего уровня исполнительского мастерства. Также мероприятие способствует раскрытию творческих способностей учащихся и обмену опытом между педагогами профильных дисциплин.

Участники выступят в нескольких направлениях, включая юмористические, патриотические, социальные, лирические и повествовательные произведения, а также в формате актерских дуэтов.

Конкурсанты распределены по трем возрастным категориям: от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Состав участников уже утвержден, и зрители смогут оценить выступления юных артистов в конкурсный день.

Проект был основан Министерством культуры Московской области в 2012 году и проводится на постоянной основе. В нем традиционно принимают участие воспитанники детских школ искусств, театральных студий и образовательных организаций, где изучаются сценическая речь и художественное слово.

Посещение конкурса бесплатное, ограничений по возрасту нет.