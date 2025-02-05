Региональный форум студенческих отрядов состоялся в Пушкино

В детском оздоровительном центре «Пушкино» в преддверии старта акции «Снежный десант СРО» состоялся региональный форум Российских студенческих отрядов Московской области. Мероприятие прошло под девизом «Холодно не будет!».

В течение трех дней волонтеры посещали лекции и интерактивные занятия, показывали творческие номера и защищали свои программы.

«10 февраля более 150 активистов студенческих отрядов Московской области отправятся в отдаленные населенные пункты региона. В этом году Всероссийская акция посвящена 80-летию Великой Победы, поэтому особое внимание будет уделено помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции», — уточнила министр информации и молодежный политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Студенты окажут адресную помощь нуждающимся, проведут мастер-классы в домах культуры, а также уроки прикладного творчества и профориентационные встречи в школах. Кроме того, они облагородят социально значимые объекты.