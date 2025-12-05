Региональный форум о развитии наукоградов прошел в Долгопрудном

В Долгопрудном на площадке технопарка физтех-лицея имени Капицы состоялся региональный форум «Наукоград: ступени успеха». Событие собрало свыше 400 участников, среди которых были руководители образовательных систем наукоградов, представители предприятий, научных центров и вузов.

Работающие в наукоградах специалисты вносят вклад в развитие не только Подмосковья, но и всей страны в целом.

«Для нас необходимо было собраться всем вместе, чтобы обсудить, куда мы движемся и какие конкретные шаги можем предпринять, чтобы достигнуть высоких результатов», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Участники форума сконцентрировались на выработке конкретных мер для развития инженерного образования и создания условий для выпускников непосредственно в наукоградах.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева отметила важную роль таких территорий.

«Сегодня, когда развитие научно-образовательного пространства страны приобретает особое значение, их опыт и инициативы становятся образцом эффективного взаимодействия школы, науки и производства», — пояснила она.

Итогом обсуждений станет пакет проектных инициатив. Они будут нацелены на формирование цепочки «школа–вуз–предприятие», усиление профориентационной работы, внедрение «живых лабораторий», а также создание цифровых карьерных профилей.

Важность работы педагогов в нынешних условиях подчеркнул заместитель директора «Курчатовского института» Никита Марченков.

«Именно педагог в школе закладывает интерес к науке, в результате чего ребята выбирают профессию ученого и приезжают на такие территории с высоким научно-технологическим потенциалом, как наукограды», — пояснил он.

Марченков добавил, что в Институте физики высоких энергий имени А. А. Логунова в Протвине сейчас создают центр ионной лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний — первый в России и один из 13 в мире. Реализация таких проектов требует участия мотивированных молодых людей.