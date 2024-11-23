Региональный фестиваль педагогического мастерства прошел в Балашихе

Директор Ресурсного центра педагогического образования Московской области Ольга Мишина обратилась к собравшимся с приветственным словом.

На мероприятии наградили участников регионального конкурса методических разработок «Мой урок по Федеральным государственным образовательным стандартам-2024». Победителями и призерами конкурса стали 37 педагогов. В рамках фестиваля учителя провели 24 открытых урока по всем предметным областям. Помимо этого, педагоги приняли участие в дискуссиях, где обсудили передовые практики и методики работы с учениками. Фестиваль объединил в Балашихе 290 конкурсантов из 56 образовательных организаций Подмосковья.

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