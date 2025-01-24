Региональный этап всероссийской олимпиады по литературе пройдет в Истре

Участие примут сильнейшие школьники Московской области, которые набрали проходные баллы и стали победителями и призерами регионального этапа прошлого олимпиадного сезона. Сам муниципальный округ Истра представят 264 учащихся 9-11 классов из разных школ.

Победители и призеры заключительного этапа получат ряд льгот: их зачисляют без вступительных испытаний в государственные вузы в соответствии с профилем олимпиады. Причем право на льготу сохраняется в течение четырех лет. Еще в рамках регионального этапа лучшие получат и материальное поощрение: премия для призеров регионального этапа составляет 20 тысяч рублей, для победителей — 30 тысяч рублей.