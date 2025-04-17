Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства начался в Подмосковье

В Ледовом дворце имени Боброва в Ступине прошло открытие регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. На ярмарке собрались более 30 компаний, которые предлагали сотни вакансий: от работы на производстве и в сельском хозяйстве до транспорта, банков и силовых структур.

Мероприятие организовал Кадровый центр Подмосковья при поддержке администрации округа.Сейчас уровень безработицы в Московской области — один из самых низких. Официально в регионе зарегистрировано около 5,3 тысячи безработных, при этом предприятиям требуется свыше 70 тысяч сотрудников.

«Такие мероприятия — не просто возможность встретиться с работодателями, записаться на собеседование и прийти трудоустроиться. За счет того, что мы широко освещаем наши мероприятия, повышается притягательность предприятий региона для соискателей. И по итогам прошлого года те предприятия, которые активно выезжали с нами в течение года, смогли привлечь себе в команду более двух тысяч молодых специалистов», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

В таких условиях компании стараются предложить лучшие условия, чтобы привлечь работников. Особенно важно выстраивать грамотную профориентацию и готовить специалистов именно по тем направлениям, которые востребованы.

На ярмарке вакансий Кадровый центр Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО.

«В настоящее время в нашей организации состоит около 500 участников специальной военной операции. Это те ребята, которые вернулись, которые адаптируются к мирной жизни, те, кто готов сейчас приступить к обучению, переобучению и, конечно, трудоустройству», — пояснила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова.

Для гостей провели тренинг по самопрезентации — его провел профессиональный коуч Роман Ярцев. Ярмарку в Ступине посетили более 250 человек, 143 из них получили приглашения на собеседование.