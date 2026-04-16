Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства начался в Подмосковье

Региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» начался в Подмосковье 15 апреля. На площадке разместились 59 организаций, которые предложили более 400 рабочих мест. Мероприятие в Домодедове посетили 2,5 тысячи человек.

В течение трех дней около 200 организаций предложат более 2,3 тысячи вакансий.

«Будут представлены разные сферы: промышленность, аграрный сектор, социальная сфера, торговля, транспорт, государственная служба, силовые структуры», — рассказала заместитель министра социального развития Подмосковья Лариса Туманова.

Ярмарку организовал Кадровый центр Подмосковья. Стенд организации стал одной из точек притяжения. Желающие получили консультации о мерах поддержки.

«Кадровый центр Подмосковья сегодня может предложить соискателям широкий набор возможностей для построения карьерного трека. Это программы социальной адаптации, тренинги личностного роста, программы переобучения и повышения квалификации, выплата на открытие своего дела», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Кадровым центром, региональным Минсельхозпродом, торгово-промышленной палатой, Московским крестьянским Союзом и филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества».

Также были подведены итоги конкурса детского рисунка «Путь к профессии». Победителями в своих возрастных категориях стали Илья Орлов, Мирослава Голубицкая и Никита Наполов.