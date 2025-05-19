Региональный этап всероссийского проекта «МедиаПритяжение» прошел в Подмосковье

В доме «Движения Первых» прошел региональный этап всероссийского проекта «МедиаПритяжение». На форуме около 600 подростков познакомились с Ариной Балериной — лайфстайл блогером, для ребят провели мастер-классы по журналистике. Об этом сообщило подмосковное Минобразования.

Кроме того, на мероприятии участники презентовали медиапроекты. Завершился форум выступлением шоу-балета FIRE» и Ксении Ворошиловой.

В ведомстве отметили, что проект помог выявить лучшие медиакоманды в Подмосковье. Победителем стал коллектив «Наш контент» из Балашихи, второе и третье места получили «Школьный медиацентр НБmedia» из Чехова и «Медиахаб» из Богородского округа.Победители представят регион на окружном этапе.