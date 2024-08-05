Региональный этап всероссийского марафона пройдет в Балашихе 10 августа

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Балашихе 10 августа. В турнире примут участие более 150 спортсменов из 15 городских округов Подмосковья.

Кроме забега, в рамках спортивного мероприятия, традиционно пройдут семейные эстафеты, командные соревнования, а также все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, поучаствовать в забеге смогут любители бега разных возрастов: от любителей до профессионалов.

Марафон пройдет на стадионе Балашихи «Метеор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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