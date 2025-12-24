Региональный этап всероссийского конкурса вокального мастерства прошел в Реутове
В школе № 10 в Реутове 23 декабря прошел региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. В творческом состязании участвовали свыше 120 коллективов, которые представили свыше трех тысяч юных исполнителей из Московской области.
Участникам мероприятия было от семи до 17 лет.
В Министерстве образования Подмосковья отметили, что борьбу на региональном этапе продолжат 11 победителей и 18 призеров прошедшего этапа.
Выступления оценивали в двух возрастных группах и пяти номинациях. Среди них были школьные хоры, семейные коллективы, вокальные ансамбли и группы «Движения первых». Кроме того, была учреждена специальная номинация, посвященная композитору Владимиру Шаинскому.
Участники приурочили номера к Году Защитника Отечества и 80-й годовщине Великой Победы.
Главные цели конкурса — поддержка детского хорового движения, развитие вокального мастерства и укрепление уважения к культурному наследию России.