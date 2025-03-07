Региональный этап всероссийского чемпионата по профмастерству начался в Истре

Церемония открытия региональной площадки чемпионата «Профессионалы» по дистанционному преподаванию английского открылась в Истринском профессиональном колледже. Это учебное заведение — филиал Государственного гуманитарно-технологического университета.

К участникам с приветственным словом обратилась директор колледжа Екатерина Унтилова, которая пожелала им хороших результатов и достижения поставленных целей.

Главный эксперт компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате» Екатерина Данильченко, в свою очередь, разъяснила правила конкурсных испытаний.

Свои знания на соревнованиях продемонстрируют Русико Лагвилава и Анастасия Бубела из Истринского профессионального колледжа, Михаил Комиссаров и Анастасия Кукушкина из Дмитровского техникума, а также Алиса Самсонова и Кристина Пеняева из Зарайского педагогического колледжа.

«Желаем участникам удачи в преодолении конкурсных испытаний! Уверены, что этот опыт будет способствовать достижению новых целей в вашей профессиональной деятельности!», — отметили в Министерстве образования Московской области.