Сегодня 10:15 Региональный этап Всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Щелкове 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Спортсмены

Щелково

На арене универсального комплекса «Подмосковье» собрались 32 лучшие команды школьных спортивных клубов Подмосковья. Они уже прошли жесткий отбор и победили на школьном и муниципальном этапах соревнований.

В первом туре ребятам предстояло показать свои успехи в легкой атлетике. Спортсмены соревновались в беге на короткую и длинную дистанцию, в эстафете и прыжках в длину.

Восемь лучших команд получат право участвовать в следующем, финальном этапе региональных соревнований. В нем ребята сыграют в баскетбол 3×3, мини-футбол, а также сразятся в турнире по шашкам.

Целью проведения соревнований является вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни. Команда — победитель финала в мае 2025 года будет представлять Московскую область на всероссийском этапе, который будет проходить в городе Анапа Краснодарского края.