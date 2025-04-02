Региональный этап Всероссийских игр школьных спортклубов прошел в Щелкове

На арене универсального комплекса «Подмосковье» собрались 32 лучшие команды школьных спортивных клубов Подмосковья. Они уже прошли жесткий отбор и победили на школьном и муниципальном этапах соревнований.
В первом туре ребятам предстояло показать свои успехи в легкой атлетике. Спортсмены соревновались в беге на короткую и длинную дистанцию, в эстафете и прыжках в длину.
Восемь лучших команд получат право участвовать в следующем, финальном этапе региональных соревнований. В нем ребята сыграют в баскетбол 3×3, мини-футбол, а также сразятся в турнире по шашкам.
Целью проведения соревнований является вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни. Команда — победитель финала в мае 2025 года будет представлять Московскую область на всероссийском этапе, который будет проходить в городе Анапа Краснодарского края.
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