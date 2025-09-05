Региональный этап турнира по спортивным единоборствам прошел в Раменском

Стадион Раменского приборостроительного конструкторского бюро стал площадкой для проведения этапа соревнований «Ударная десятка». В мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников компаний. Специально приглашенным гостем стал чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Перед соревнованиями спортсмен побывал на производстве и осмотрел ключевые этапы сборки продукции. Во время турнира он активно общался с участниками, давал советы, фотографировался и раздавал автографы.

Каждый участник наносил три удара по боксерской груше: разминка, подготовительный и удар с максимальной силой. Сила удара фиксировалась тренажером-силомером в килограммах под контролем профессиональных тренеров и судей из «Академии бокса».

Лучший результат среди мужчин у Сергея Немченко, среди женщин у Анастасии Артамошиной. Победители были награждены медалями, фирменными перчатками с автографом Николая Валуева и получили возможность принять участие в финале, который пройдет в Лужниках.

Турнир завершили розыгрышем ценных призов для всех участников.