Региональный этап «Студвесны» прошел в Подмосковье

В фестивали принимали участие студенты вузов и ссузов Подмосковья. Всего — 290 работ по 11 направлениям, среди которых «Вокальное», «Инструментальное», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Танцевальное» и другие. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и образовательных организации.

«Студвесна Подмосковья — это уникальная возможность для студентов проявить себя, раскрыть свои таланты и заявить о себе на всю страну. В этом году фестиваль был особенно ярким и насыщенным. Нашему жюри было непросто выбрать лучших из лучших, ведь ребята представили самые разнообразные и интересные номера: от народных песен до современных танцев, от инструментальной музыки до театральных постановок», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По итогам фестиваля сформируют две делегации, которые отправятся в финал — по одной от вузов и ссузов. Лауреатами стали 92 номера.