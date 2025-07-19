Региональный этап проекта «ПолитЗавод» завершился в Подмосковье

В Чехове прошло закрытие регионального этапа проекта «ПолитЗавод». Его участниками стали сотни молодых лидеров. Лучшие получили дипломы и возможность стажировки в органах власти и общественных организациях, рассказали в пресс-службе «Единой России».

В течении сезона жители Подмосковья слушали обучающие лекции, активничали на сессиях и представляли собственные инициативы.

«ПолитЗавод» — это не только знания и навыки, это конкретные шаги и ответственность за будущее. Все победители и финалисты получат возможность пройти стажировки, где смогут применить свои идеи и развить профессиональные компетенции. Мы видим в этих молодых людях настоящих лидеров, готовых менять жизнь вокруг себя», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

Одним из победителей стал ветеран СВО Кирилл Моисеенко из Одинцово. После службы он продолжил вести активную гражданскую деятельность.

«Жизнь научила меня бороться за честь и ответственность. „ПолитЗавод“ помог мне найти новые способы служить стране — не на фронте, а в обществе», — рассказал он.

Еще одна лучшая участница Евгения Чиркунова из Шатуры с 16 лет была главой Молодежного совета Рошали, потом председателем Молодежного парламента округа. Сейчас девушка планирует идти в депутаты муниципалитета.

Ключевым спикером программы обучения выступил депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по молодежной политике Александр Толмачев. Он пригласил победителей на стажировку в своем аппарате.

«Сегодняшняя молодежь — это завтрашние лидеры региона. Мы не просто смотрим на их идеи с интересом, мы даем им площадку для реального действия. Стажировка — это шанс проверить себя в деле, понять, как работает система изнутри и внести в нее свежую энергию и инициативу», — отметил депутат.

Проект стал для подмосковной молодежи платформой для роста, формирования проектов и поиска решений актуальных проблем.