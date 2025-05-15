Региональный этап патриотической игры «Зарница» начался в школе в Подольске

В школе имени Зернова в Подольске начался региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

«Зарница 2.0 — это проект для детей и молодежи, который помогает не только активно провести время, но и многому научиться. Ребята под руководством опытных инструкторов долго и усердно готовятся: тренируются, осваивают новые навыки, учатся работать в команде. Это не просто игра, а настоящая школа жизни! В этом году в отборочном этапе приняли участие более 140 тысяч человек» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Игра проходит в два дня: 15 мая соревнуются ребята 15–17 лет из военно-патриотических объединений, а 16 мая — участники младшей возрастной группы от 11 до 14 лет. Всего в мероприятии примет участие около 800 школьников со всего Подмосковья. Игру поддерживает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Каждая команда состоит из десяти человек. Участники выбирают себе роли, приближенные к военным специальностям: командир, военный корреспондент, сапер, медик, оператор дрона, политрук и штурмовик. Ребята соревновались в строевой подготовке, спортивной игре «Снайпер», конкурсе «Приветствие отряда», показали навыки тактической медицины, а также проверили свои знания в военной истории и основах российской государственности.